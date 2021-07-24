Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Сегодня, 20:54

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Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские военные самолеты и ракеты в небе над Сирией.

Читатели издания активно комментируют эту новость. Причем одни категорически не верят, другие, наоборот, призывают обратить внимание на решительность, которую проявил российский президент Владимир Путин.

Появилась информация о третьей за последние дни атаке израильских военных на Сирию. Российские комплексы «Бук-М2Э» успешно отразили ее. Позиции сирийцев атаковали истребители F-16. Было нанесено два ракетных удара. Атака велась с юго-запада по объектам в провинции Дамаск.

«У Путина крепкие отношения с Израилем. Поэтому Россия игнорировала израильские авиаудары в Сирии. Сомневаюсь, что что-то изменится», — отметил один из тех, кто не верит в приказы об уничтожении. «С Путиным шутки плохи. В мире есть два отчаянных безумца — Эрдоган и Путин», — написал пользователь Ottomans.

Кое-кто призывал «сбивать американские самолеты, а не болтать попусту», а другие обратили внимание на то, что смогут уважать Путина лишь при «настоящем сбитом самолете».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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