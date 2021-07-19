Представителям “Родины” не дают возможности провести запланированную предвыборную кампанию

Вчера, 20:49

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Представителям “Родины” не дают возможности провести запланированную предвыборную кампанию
Фото из открытых источников

Сегодня в Северной столице партия “Родина” организовала пресс-конференцию, на которой обсуждался вопрос отказа рекламных агентств размещать агитационные материалы партии. Главными спикерами выступили выдвиженцы в Госдуму Нина Абросова и Андрей Шпиленко.

«Родина» попросила петербургский комитет по печати разрешить ситуацию с несправедливым бойкотированием агитации и ускорить процесс согласования материалов.

“Тысячи наших отпечатанных плакатов и баннеров не увидят люди. В случае неудобных чиновникам материалов и инициатив бизнес структуры, ответственные за размещение баннеров и плакатов, вынуждены нарушать предварительные договоренности”, – прокомментировал Шпиленко.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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