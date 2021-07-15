Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают повторять, что ВСУ воюют с российской армией на Донбассе. Очередное заявление о «вторжении» сделал командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, который получил выговор за катастрофу с Ан-26 под Харьковом, когда погибли украинские курсанты. В интервью Дроздов заявил, что «масштабного вторжения» России в Украину не будет.

Как отметил украинский генерал, западные партнеры Киева не дадут России проявить свои амбициозные претензии, поэтому широкомасштабного вторжения не ожидается. Намерения путинской России захватить Украину реализованы не будут, заявил высокопоставленный военный чиновник. Двусмысленность подобных заявлений означает, что подсознательно генерал Дроздов «рассчитывает» на широкомасштабное вторжение, пишет topwar.ru .

Как заявил генерал, ВСУ располагает и силами, и средствами для противостояния агрессии. Речь идет не только об авиации, но и о ракетных войсках и радиолокационных средствах, которые позволяют заблаговременно обнаружить цели.

Дроздов также сказал, что не исключает всплеска активности в ходе конфликта на Донбассе.

Как отметил командующий ВС ВСУ, Москва может усилить локальный конфликт, к которому в итоге может подключиться и Крым. Ранее в Киеве называли Крым как одно из направлений, откуда «российские войска могут вторгнуться в Украину». Еще одним направлением «для вторжения» была названа Белоруссия.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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