Алексей Журавлев заявил, что власть слышит партию «Родина»

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По заявлению лидера «Родины» Алексея Журавлёва, партию поддержит верховная власть России.
«Я сейчас активно езжу по российским регионам, посетил с рабочими визитами уже 76 городов. Общаюсь с простыми людьми, узнаю о проблемах, ищу способы их решений. Но в ряде регионов чиновники заявляют о том, что якобы у нас - партии «Родина» - неконструктивная позиция по отношению к государству. Они лукаво спрашивают: «Одобряет ли руководство страны вашу работу?» Специально для непонятливых поясняю: мы - патриоты, защитники земли русской и прав российского народа. И верховная власть, Кремль нас безусловно поддерживает». - написал в телеграм-канале партии Алексей Журавлев.
Сейчас рабочая поездка Алексея Журавлёва пролегает по городам Сибири, с начала мая проходит его рабочие поездки по регионам -ранее он встречался с жителями Великого Новгорода, Пскова, Великих Лук, Екатеринбурга, Тамбова, Красноярска и многих других. Сегодня председатель «Родины» встречался с жителями Иркутска.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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