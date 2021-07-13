«США больше не подняться»: почему в этом уверены американцы

Сегодня, 10:34

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«США больше не подняться»: почему в этом уверены американцы

В США все больше американцев разочаровываются в политике Вашингтона и не верят в то, что их страна вернет былое величие.

Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев рассказал о настроениях в этой стране, а также прокомментировал прогнозы экспертов касательно дальнейшей судьбы США.

Так, на страницах Boston Herald вышла статья, автор которой говорит о том, что США уже больше не подняться. Долг страны уже достиг 28 трлн долларов. И это не единственная проблема страны. Ситуация в образовании также не лучшая, а это указывает на то, что молодежь не будет готова бороться за величие Штатов. Отмечается в публикации и то, что признаками упадка державы является также ведение войн, которые не кончаются, и выиграть которые она не может. Все эти признаки, уверен аналитик, уже прослеживаются в США.

Пекинский профессор Янь Сюэтун также посвятил одну из своих работ проблемам США. Он указал, что ВВП Китая в 2019 году составлял 66% от американского, а по итогам 2020-го — уже 71%. Несмотря на постоянные заявления об успешном выходе из кризиса, экономика США все еще на спаде.

Аналитик РИА Новости отмечает, что Россия также вошла в спад с началом пандемии коронавируса. Но постепенно российская экономика, как и экономика Китая, выходит из кризиса, что никак не удается сделать США.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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