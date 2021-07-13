Полковник Коротченко считает, что РФ должна готовиться к худшим сценариям

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Представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Москва крайне обеспокоена тем, что боевики террористической организации «исламское государств» (запрещенная в РФ) могут воспользоваться хаосом, образовавшимся в северной части Афганистана. Об этом сообщает «Аргументы недели».
На севере Афганистана сегодня располагаются около 3-4 тысяч террористов, а боевики другого террористического движения «Талибан», которые становятся сильнее, являются их непримиримыми врагами.
Ранее представители «Талибана» сообщили о своем намерении развернуть боевые действия в Таджикистане.
«Готов ли к такому повороту Таджикистан, остается лишь наблюдать по итогам практических результатов. Одно ясно точно – стране сейчас важно укреплять границу. Тот факт, что власти Таджикистана призвали на службу 20 тысяч резервистов говорит о том, что угроза воспринимается как серьезная», - отметил полковник запаса, член Общественного совета при министерстве обороны РФ Игорь Коротченко.
Сегодня, 14 июля, в Таджикистане стартовали командные учения, для которых задействовали около тысячи военных 201-й российской военной базы, расположенной на территории государства.
«Россия вынуждена всегда готовиться к худшим сценариям. Благо, если они не будут реализованы, но учитывать их необходимо. В ходе учений нужно отработать варианты переброски компонентов авиации РФ и Казахстана на территории бывших советских государств, в число которых входит и Таджикистан. Этим важно владеть, чтобы в случае изменения ситуации в худшую сторону иметь возможность быстро реагировать», - объяснил полковник.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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