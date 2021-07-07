NZZ: Россия превратит «Северный поток-2» в военную ловушку

В швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung появилась статья директора Института политики безопасности при Кильском университете (Германия) Йоахима Краузе. В ней он отмечает, что Россия намерена использовать газопровод «Северный поток-2» в военных целях. Автор публикации уверен, что «СП-2» - военная ловушка для доверчивого Запада, но правительство Германия просто закрывает на это глаза.

Российские военные ставят на трубы датчики системы слежения за военными кораблями НАТО на Балтике, что опасно для нескоростных германских субмарин, пишет Краузе. Он уверен, что трубу газопровода оснастят гидроакустическим оборудованием, позволяющим выявлять дизель-электрические лодки НАТО. Такой вывод был сделан на основе высказываний экспертов киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХI», которые утверждают, что якобы именно так уже используются трубы «Южного потока» на Черном море, пишет svpressa.ru .

При этом доказательств того, что Россия устанавливает на газовую трубу гидроакустические датчики, они не привели. Как говорят эксперты, нет смысла устанавливать гидроакустические датчики на газовую трубу, так как газ, перекачиваемый по трубе, создает шумы, препятствуя работе датчика.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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