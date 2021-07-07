Капитан первого ранга рассказал, почему НАТО опасается России

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Командование Черноморского флота приняло меры для защиты своих границ, поэтому на провокации будет дан пропорциональный ответ. Об этом рассказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его мнению, военные НАТО боятся разозлить Россию.
Военнослужащие, находящиеся на кораблях НАТО, понимают, что российские радары отлично работают. Каждый приближающийся к Черному морю корабль находится под наблюдением флота РФ.
Эксперт также сказал, что российский флот нуждается в увеличении за счет строительства новых кораблей первого класса. Было бы хорошо, если бы Черноморская флотилия пополнилась кораблями проекта 22350 типа Адмирал Горшков. В таком случае появились бы условия для контроля всего Черного моря, пишет 5-tv.ru.
Дандыкин также сказал, что военные учения НАТО Sea Breeze накаляют атмосферу в отношениях между Россией и Западом. Однако Москва старается не поддаваться на провокации, не делает агрессивных выпадов, а лишь защищает свою территорию, заметил морской офицер. По его мнению, военно-морские маневры Альянса только ускорят рост боевой мощи Черноморского флота.
В свою очередь американский военный эксперт Петр Сучиу рассказал о другой тактике российских военных. Он считает, что Москва перестала предупреждать все корабли сразу. Что-то подобное произошло во время инцидента с британским эсминцем Defender. Тогда после ряда предупреждений о нарушении территориальных вод российский бомбардировщик подверг судно предупредительному обстрелу.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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