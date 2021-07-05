Российский президент Путин потребовал подготовить экономику страны к войне

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под Стратегией национальной безопасности страны, где речь идет в том числе о необходимости подготовить экономику к войне.

Если говорить дословно, в десятом пункте говорится о том, что следует обеспечить «защиту государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время», сообщает «Капитал страны» . Подготовкой российской экономики необходимо заниматься на всех уровнях - от местного до федерального.

Это резонно отличается от формулировки, изложенной в Стратегии, датированной 2016 годом. Тогда говорилось о «предотвращении военных конфликтов», причем, «путем стратегического сдерживания». В новом документе, как обратили внимание журналисты, отсутствует также пункт о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия».

В Стратегии также говорится о том, что ВС РФ должны быть готовыми к «обеспечению защиты государства от вооруженного нападения».

Документом поддерживается курс на дальнейшую дедолларизацию и импортозамещение во всех отраслях с тем, чтобы избавиться от критической зависимости от импорта различных технологий, комплектующих, компонентов и так далее.

По мнению экспертов, новая Стратегия, которая появилась на фоне последних событий на международной арене, ориентирована на полный изоляционизм и автократию.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700