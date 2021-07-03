Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут захватить Донбасс.

В эфире одного из телеканалов он рассказал, что украинские военные могут взять под контроль территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также он подчеркнул, что Минские соглашения не несут обязательного характера, поэтому Киев может их не выполнять. И это при том, что документ был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, передает ФАН .

«Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск — 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», — утверждает Арестович.

Что же касается одобрения специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, то, как утверждает Арестович, в английском варианте документа указано, что он «приветствуется», а не «одобряется», что, по его мнению, дает Киеву право не соблюдать данные соглашения.

Также он заявил, что ВСУ под силу захватить Донбасс, но при захвате этих территорий неизбежны жертвы. Такой вариант Киев не приемлет, но готов пойти в контрнаступление в случае, если Украине навяжут войну.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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