Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал запрос издания Bloomberg, касающийся Эрика Принса. По словам бизнесмена, американские журналисты, вероятно, готовят очередную провокацию. Трудно описать иными словами подобные абсурдные вопросы, добавил Пригожин.

Российский бизнесмен предположил, что Принс мог перейти кому-то дорогу с Blackwater. Этим можно объяснить, почему его «притянули» через Bloomberg к самому Пригожину.

Кроме того, предприниматель посоветовал Принсу быть внимательней, так как его могут подставить. При этом он обратился к представителям санкционного комитета и сенаторам, отметив, что не знает никакого Эрика Принса, и чем он занимается.

Недавно Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против иностранного издания The Insider, разместившего о предпринимателе недостоверные сведения. Бизнесмен отметил, что США пытаются организовать информационный геноцид РФ. Однако в итоге американцы «получат по яйцам».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700