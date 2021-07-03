Издание Asahi Shimbun: Первый оборонный бюджет Байдена говорит о стратегии корпуса морской пехоты США против КНР

Asahi Shimbun: Первый оборонный бюджет Байдена говорит о стратегии корпуса морской пехоты США против КНР.

Высокие темпы, с которыми КНР наращивает свою мощь, заставили американского президента Байдена работать над изменением государственной стратегии по противостоянию китайским ВМС. Автор Дзюн Китамура из The Asahi Shimbun указывает, что проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря могут привести к военному противостоянию США и Китая. Об этом сообщает ИноСМИ.

Различие бюджетов Трампа и Байдена, по утверждению автора, сразу бросается в глаза: значительно сократились «суммы бюджетной заявки на строительство новых военных кораблей, составляющих основу концепции создания большого флота, которая являлась одной из центральных идей предыдущего президента».

И если при Трампе одной из важнейший задач американских ВС стояла перестройка военно-морского флота, то при Байдене темпы строительства большого флота уже начали замедляться. Ввиду угрозы конфронтации с Китаем США старается даже с ограниченным военным бюджетом максимально увеличить свою мощь. В частности, проектируют и производят сравнительно дешевые беспилотники.

Корпус морской пехоты США потребовал обеспечить им силу, с помощью которой можно максимально эффективно противостоять китайским ВМС: прежде всего, это противокорабельные ракеты и зенитно-ракетные комплексы.

«Армия США (чей основной условный противник — китайские войска), в частности, Корпус морской пехоты, который находится на переднем крае вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами, реорганизует структуры, а также пересматривает закупки техники или избавляется от некоторых ее видов, чтобы радикально изменить базовую стратегию и приступить к ее реализации с целью противостояния китайской армии, наращивающей военную мощь поразительными темпами. Если попытаться дать определение новой стратегии Корпуса морской пехоты США в отношении Китая одной фразой, то она будет выглядеть так: «стратегия преграждения доступа Китая», - отмечает Китамура.

Вместо стратегии нападения на вражеские территории Корпус морской пехоты теперь будет поджидать китайский флот и ВВС на первой цепочке островов (остров Борнео — Филиппины — Тайвань — острова Нансей — Кюсю), ибо предполагают, что те могу сунуться туда из Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. После этого американцы намерены дать отпор Китаю, используя свои ВМС и ВВС: противокорабельными ракетами и ракетами «земля-воздух.

Как отметил автор, последние десятилетия китайские военные использовали стратегию преграждения доступа ВС США, когда при нападении из Тихого океана американцев встречают огнём в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Теперь воспользоваться подобной схемой решили и в США.

«Таким образом, Корпус морской пехоты США и другие американские войска радикально изменили свою стратегию, организационную структуру и технику, чтобы реагировать на резкое усиление морских войск Китая... Если правительство Японии не разработает и не будет реализовывать новую стратегию в ответ на изменения в вооруженных силах Китая и смену американской тактики, оно не сможет обеспечить национальную оборону», - заключил Китамура.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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