Адмирал ВМС США заявил о готовности НАТО совершать новые провокации в отношении России и Китая

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По словам американского адмирала, НАТО готова совершать новые провокации в отношении РФ и Китая.
Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис ожидает от недавней провокации в Черном море британского эсминца Defender печальных последствий, в том числе и новых столкновений НАТО с Россией и даже с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.
Он уверен, что в результате продуманных заранее действий экипажа эсминца у берегов Крыма, может усилиться соперничество между странами Альянса и Россией. Чтобы не допустить дальнейшего усугубления ситуации, корабли черноморского флота РФ вынуждены были предупредительной бомбежкой напомнить непрошенным гостям о международном морском праве.
По мнению адмирала Ставридиса, Запад намеренно пошел на конфликт с Москвой, оказывая поддержку Украине. Он напомнил, что нечто похожее происходило в XIX веке, когда Британия и Россия балансировали на грани войны. Поэтому эпизод с Defender может стать катализатором неких событий.
«Мы станем свидетелями гораздо большего числа подобного соперничества и споров между западными союзниками и укрепляющимся союзом Китая и России», — считает военный.
Судя по критическим высказываниям журналистов британской прессы в адрес властей, действия их корабля в стране были восприняты негативно.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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