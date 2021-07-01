Proletaren: НАТО превращается в агрессивного игрока и разжигает войну против РФ

Сегодня, 13:19

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Proletaren: НАТО превращается в агрессивного игрока и разжигает войну против РФ

НАТО идет преднамеренно на провокации в отношении России, накаляя геополитическую ситуацию на мировой арене.

Шведское издание Proletaren пишет о том, что НАТО может вскоре утвердить свою новую стратегию до 2030 года, передает ИноСМИ.

«НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдет в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернется риторика холодной войны», — указано в публикации.

Автор статьи пишет о том, что сейчас уже становится достаточно хорошо заметно то, кто на самом деле расшатывает ситуацию. По его мнению, Кремль не ведет агрессивную политику в отношении своих соседей, при этом НАТО стремится к тому, чтобы усилить присутствие у границ РФ, наращивая там свое военное присутствие.

Обвинения во вмешательстве в американские выборы и кибератаки, введение санкций, слова президента Джо Байдена о том, что Путин является убийцей – все это свидетельства агрессии НАТО, уверен аналитик.

Даже в период мировой пандемии страны Запада увеличивают финансирование своих армий, Россия же за минувший год снизила свои расходы на оборонную сферу на 5,4%.

По мнению автора публикации, исходя из действий западного военного блока можно сделать вывод, что как раз НАТО разжигает войну. И это сигнал для Швеции держаться от НАТО подальше.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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