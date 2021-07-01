Proletaren: НАТО превращается в агрессивного игрока и разжигает войну против РФ

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
НАТО идет преднамеренно на провокации в отношении России, накаляя геополитическую ситуацию на мировой арене.
Шведское издание Proletaren пишет о том, что НАТО может вскоре утвердить свою новую стратегию до 2030 года, передает ИноСМИ.
«НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдет в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернется риторика холодной войны», — указано в публикации.
Автор статьи пишет о том, что сейчас уже становится достаточно хорошо заметно то, кто на самом деле расшатывает ситуацию. По его мнению, Кремль не ведет агрессивную политику в отношении своих соседей, при этом НАТО стремится к тому, чтобы усилить присутствие у границ РФ, наращивая там свое военное присутствие.
Обвинения во вмешательстве в американские выборы и кибератаки, введение санкций, слова президента Джо Байдена о том, что Путин является убийцей – все это свидетельства агрессии НАТО, уверен аналитик.
Даже в период мировой пандемии страны Запада увеличивают финансирование своих армий, Россия же за минувший год снизила свои расходы на оборонную сферу на 5,4%.
По мнению автора публикации, исходя из действий западного военного блока можно сделать вывод, что как раз НАТО разжигает войну. И это сигнал для Швеции держаться от НАТО подальше.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные...Подробнее
Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу. Эксперты называют эти натовские...Подробнее
На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...Подробнее
В акватории Средиземного моря на днях две военные группировки кораблей и авиации — ВМФ Российской Федерации и...Подробнее
Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze. На днях в Черном море стартовали...Подробнее
На палубе авианосца Queen Elizabeth ВМС Британии, который приплыл в район российских учений в Средиземном море,...Подробнее
Комментировать