Издание Sohu: маневр РФ с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

Сегодня, 13:49

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Издание Sohu: маневр РФ с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

Sohu: маневр российских боевых кораблей привел США в ярость.

В ходе своих учебных маневров по отработке боя с авианосцами условного противника, группа боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ неожиданно оказалась у самых берегов Гавайев. В маневрах принимало участие два десятка надводных кораблей, в том числе и фрегат «Маршал Шапошников». Действия россиян застали врасплох американских военных, которые не ожидали от России подобных действий. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на авторитетное китайское издание Sohu.

«Этот шаг застал Соединенные Штаты врасплох. В глазах американских военных Тихий океан давно превратился во внутренне море их страны и поэтому появление кораблей России у Гавайев стало полной неожиданность для них», — пишут в издании.

ВМС США не ожидали, что Россия может решиться на такую дерзость, отправив столь крупные корабли фактически вглубь Тихого океана. В то же время, отметили в Sohu, действия флота РФ полностью соответствуют международному праву и это не могло не привести американские власти в бессильную ярость. Своими действиями российские военные лишний раз напомнили американцам, что их традиционный метод оказания давления на конкурентов вполне можно обернуть против них самих.

«Российский военно-морской флот направился в воды близ Гавайев для проведения крупномасштабных учений. Это дало понять военным США, что их флот не может безнаказанно устраивать провокации вблизи границ других стран, прикрываясь правилами свободного судоходства», — заключили китайские обозреватели.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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