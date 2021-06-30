Издание Sohu: маневр РФ с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19
Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса. По заявлению российского Минздрава,...Подробнее
Sohu: маневр российских боевых кораблей привел США в ярость.
В ходе своих учебных маневров по отработке боя с авианосцами условного противника, группа боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ неожиданно оказалась у самых берегов Гавайев. В маневрах принимало участие два десятка надводных кораблей, в том числе и фрегат «Маршал Шапошников». Действия россиян застали врасплох американских военных, которые не ожидали от России подобных действий. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на авторитетное китайское издание Sohu.
«Этот шаг застал Соединенные Штаты врасплох. В глазах американских военных Тихий океан давно превратился во внутренне море их страны и поэтому появление кораблей России у Гавайев стало полной неожиданность для них», — пишут в издании.
ВМС США не ожидали, что Россия может решиться на такую дерзость, отправив столь крупные корабли фактически вглубь Тихого океана. В то же время, отметили в Sohu, действия флота РФ полностью соответствуют международному праву и это не могло не привести американские власти в бессильную ярость. Своими действиями российские военные лишний раз напомнили американцам, что их традиционный метод оказания давления на конкурентов вполне можно обернуть против них самих.
«Российский военно-морской флот направился в воды близ Гавайев для проведения крупномасштабных учений. Это дало понять военным США, что их флот не может безнаказанно устраивать провокации вблизи границ других стран, прикрываясь правилами свободного судоходства», — заключили китайские обозреватели.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса. По заявлению российского Минздрава,...Подробнее
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные...Подробнее
Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко назвала причины провала плана по массовой иммунизации населения...Подробнее
Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу. Эксперты называют эти натовские...Подробнее
На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...Подробнее
Объявленную обязательную вакцинацию, которая, согласно предписанию главного санитарного врача, должна охватить 60...Подробнее
Российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала факторы, по которым...Подробнее
Комментировать