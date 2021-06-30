Военный эксперт Коротченко прокомментировал предупреждение Путина в адрес НАТО по Черному морю

Сегодня, 07:14

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Военный эксперт Коротченко прокомментировал предупреждение Путина в адрес НАТО по Черному морю
Военный эксперт Игорь Коротченко

Военный эксперт Игорь Коротченко расшифровал предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО по Черному морю.

Он уверен, что глава РФ заявил о готовности РФ «топить»,  в случае вторжения.

Об инциденте с британским эсминцем Defender заговорили и во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул, что во время инцидента в небе над Черным морем находился американский самолет-разведчик, который собирал данные о российских системах. Он добавил, что Москва к подобным действиям была готова, и поэтому натовским военным не удалось «засветить» вооружение РФ.

«Западным партнерам надо еще раз внимательно проанализировать, что с ними будет, если подобные провокации продолжатся. Их будут топить залпом противокорабельных ракет. А последствия будет расхлебывать Борис Джонсон. Пусть объясняет женам и родным моряков, которые могут пострадать, какую цену и за чьи амбиции они заплатили», — подчеркнул Коротченко.

Отметим, в Черном море НАТО проводит учения с участием 32 государств. Эксперты отмечают, что НАТО стремится нарастить свое влияние в Черноморском регионе и пытается ограничить возможности России.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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