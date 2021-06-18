В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

Корабли Североатлантического альянса вошли в черноморскую акваторию. Это американский ракетный эсминец Laboon, британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Преследование кораблей НАТО начало российское патрульное судно «Дмитрий Рогачев». Перемещению натовских судов российский военный корабль не препятствует, но все же сохраняет небольшую дистанцию от них.

Эксперты отмечают, что в случае приближения к российским границам или любых провокаций в отношении РФ, будут предприняты ответные меры.

Ситуация в черноморском регионе, отмечают аналитики, в последние годы обостряется. НАТО пытается оказывать давление на РФ, регулярно отправляя в черноморскую акваторию свои суда и авиацию.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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