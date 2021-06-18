В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

Корабли Североатлантического альянса вошли в черноморскую акваторию. Это американский ракетный эсминец Laboon, британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Преследование кораблей НАТО начало российское патрульное судно «Дмитрий Рогачев». Перемещению натовских судов российский военный корабль не препятствует, но все же сохраняет небольшую дистанцию от них.

Эксперты отмечают, что в случае приближения к российским границам или любых провокаций в отношении РФ, будут предприняты ответные меры.

Ситуация в черноморском регионе, отмечают аналитики, в последние годы обостряется. НАТО пытается оказывать давление на РФ, регулярно отправляя в черноморскую акваторию свои суда и авиацию.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

Сегодня, 09:14

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

18-06-2021, 19:59

Депутат Госдумы Панина: не стоит ожидать, что Вашингтон изменит свою политику

18-06-2021, 08:54

National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с РФ

17-06-2021, 18:04

Как Россотрудничество сдает позиции страны в Африке

17-06-2021, 17:49

Fox News: США боятся, что Байден опозорит себя перед Путиным

16-06-2021, 12:34

Эксперт Баранец: Сотня русских офицеров заставила Пентагон «по горло в моче стоять»

16-06-2021, 08:19

Эксперт рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

15-06-2021, 13:44

Белоруссия призналась в прослушке польского консула

14-06-2021, 18:29

Канадский эксперт: реальных перемен после саммита США – России ждать не стоит

14-06-2021, 13:09

Хазин раскрыл, почему в НАТО решили вдруг вывести американское ядерное оружие из ЕС

14-06-2021, 11:04

Генерал ВС США Милли: РФ тратит на оборону в три раза больше средств

14-06-2021, 08:09

NYT: Байден хочет сплотить G7, чтобы совместно выступить против влияния Китая

14-06-2021, 07:14

Американский политолог Казианис назвал Китай общей угрозой для США и России

13-06-2021, 22:54

Эксперт Ищенко сказал, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

13-06-2021, 19:34

Минобороны РФ: Россия не допустит вступления Украины в НАТО или захвата Белоруссии

11-06-2021, 17:04

Коррупционный партнер: почему работа Россотрудничества в Индии не приносит результата

10-06-2021, 14:24

Эксперт Селиванов: маневры НАТО на Украине являются подготовкой вторжения

10-06-2021, 07:24

Генсек НАТО Столтенберг приравнял «изощренные кибератаки» к военному нападению

9-06-2021, 22:09

Американский дипломат прокомментировал позицию России в Средиземноморье

9-06-2021, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Вчера, 11:24

0

Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...

Подробнее
200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

Вчера, 14:29

0

Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...

Подробнее
Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

18-06-2021, 14:34

0

Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...

Подробнее
NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

18-06-2021, 19:59

0

Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...

Подробнее
Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

17-06-2021, 23:59

0

Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...

Подробнее
Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

18-06-2021, 23:14

0

Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

18-06-2021, 17:09

0

Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...

Подробнее
США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

0

Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских...

Подробнее
Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Вчера, 19:24

0

Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...

Подробнее
National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с РФ

National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с РФ

17-06-2021, 18:04

0

Обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть у...

Подробнее