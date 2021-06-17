Депутат Госдумы Панина: не стоит ожидать, что Вашингтон изменит свою политику

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16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Итоги саммита Путин озвучил в ходе пресс-конференции, которая состоялась позднее.
Комментируя встречу с американским лидером, глава России отметил, что на переговорах не было напряженности.
Так, президенты договорились о том, что послы США и России вернутся в Москву и Вашингтон. В тоже время, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Россия не намерена уже сейчас исключать США из списка недружественных государств. На такой шаг Москва может пойти только в случае, если Вашингтон прекратит вмешиваться во внутренние дела РФ и кардинально изменит свою политику на мировой арене в том числе и по отношению к РФ.
Прокомментировала эту встречу и депутат Госдумы Елена Панина.
«Ожидать, что Вашингтон изменит свою политику, перестанет вмешиваться во внутренние дела России, ущемлять экономические интересы нашей страны и признает нашу сферу влияния, конечно же, не стоит. Встреча в Женеве не сможет решить данную проблему», - написала она в своем Telegram-канале.
Панина добавила, что решение о возвращении послов было ожидаемым. Это стало сигналом о том, что напряженность между Москвой и Вашингтоном снижается.
Аналитики ряда западных изданий отмечают, что эта встреча закончилась победой Путина. В частности, Fox News отмечает, что Путин «протролил» США фактом ареста участников штурма Капитолия услышав вопрос по ситуации с Навальным.
В целом же, пишет Fox News, можно говорить о том, что итогом этого саммита стала пауза в ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном, и вопрос о новых санкциях в отношении РФ будет обсуждаться американскими властями менее активно.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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