Как Россотрудничество сдает позиции страны в Африке

Россотрудничество не оправдывает статуса агентства, на котором лежит задача по продвижению «мягкой силы» государства за рубежом и оказанию помощи проживающим в других странах соотечественникам. Евгений Примаков возглавляет ведомство уже почти год, однако значимых результатов отметить пока не удается.

Напротив, в последнее время пресса все чаще критикует агентство за неквалифицированных сотрудников , невнимание к проблемам русского меньшинства, проживающего за границей, а также за незначительность проводимых мероприятий и инициатив.

При наличии большого числа зарубежных представительств — «Русских домов» — фактический их охват является незначительным. Дело в том, что такого рода организации в других странах как правило располагаются в престижных дипломатических районах или курортных зонах. Такое положение дел приходится по вкусу сотрудникам Россотрудничества, проживающих там за государственный счет. Однако отвечает ли это положение дел стратегическим интересам государства — большой вопрос.

В то время как филиалы ведомства есть практически во всех европейских столицах, деятельность организации в «периферийных» регионах является фактически нулевой.

Одним из примеров этого является Центральноафриканская Республика (ЦАР). Дипломаты из РФ активно нарабатывают связи с этой страной, приняли участие в урегулировании внутреннего конфликта. Москва и Банги активно работают над усилением военно-технического сотрудничества.

Однако Россотрудничество в этой государственной политике абсолютно не участвует. Доказательством этого, например, может быть недавняя жалоба со стороны центральноафриканской компании Maison Russe SARL: ее представители заявили , что офис Евгения Примакова до сих пор не отвечает на предложения об установлении партнерских связей и прямой призыв открыть в стране филиал «Русского дома».

И это при условии, что граждане ЦАР действительно хорошо относятся к России, хотят изучать наш язык и глубже знакомиться с культурой союзного государства.

Аналогичная ситуация и в Судане: компания Job Center Co. Ltd до сих пор ждет ответа на письма с предложениями об открытии филиала Россотрудничества, а ее представители неоднократно пытались с этой целью дозвониться до организации. Но это предложение до сих пор так и не было рассмотрено.

В результате исполнительный директор Job Center Co. Ltd Фейсал Мухаммад был вынужден обратиться с открытым письмом напрямую к вышестоящему ведомству — Министерству иностранных дел.

При условии, что усиление влияния в африканском регионе лежит в зоне прямых интересов РФ, это совершенно не интересует руководство Россотрудничества. Вероятно, сотрудники возглавляемого Евгением Примаковым агентства не готовы работать в ЦАР, Судане или других странах не обладающих богатой инфраструктурой. А пока главный инструмент «мягкой силы» России бездействует, свое влияние на стратегическом континенте усиливают другие великие державы вроде США, Франции и Китая, готовые к работе и борьбе за свои интересы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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