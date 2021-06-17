National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с РФ

Обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть у Пентагона в случае войны с РФ.

Он отметил, что на данный момент США не готовы к многодневной войне с Россией, пишет ПолитРоссия . И это понимают в Пентагоне, рассматривая именно РФ и КНР главными угрозами США.

Чтобы повысить шансы на победу, американское военное руководство заявляет о необходимости разработки новых видов сбора разведданных, технологий обработки, безопасной передачи информации и многодоменной тактики.

В рамках нового оборонного бюджета предполагается заложить 23,3 миллиарда долларов на поддержку разведки. Это позволит реализовать план многодоменных сетей при ведении военных действий.

Обозреватель отмечает, что ряд современных технологий изменили границы проведения операций. И сейчас важно научиться противодействовать не только ракетам, но и располагать средствами для отражения кибератак.

Расширение конкурентного пространства за пределы традиционных военных сфер и географических границ увеличивает и усложняет требования к военной разведке, сбору, анализу и планированию. Для сбора и обработки полученных данных важно создать систему, которая будет синхронизировать всю информацию, отметил заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри. Он также добавил, что Пентагону для улучшения позиций в данном направлении важно развивать сотрудничество с другими правительственными учреждениями, частным сектором, академическими кругами и странами-партнерами.

Только наращивание технологий в разведке позволит решить проблему нехватки разведывательных данных, отмечает Крис Осборн.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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