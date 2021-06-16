Fox News: США боятся, что Байден опозорит себя перед Путиным

Об опасениях касательно действий президента США Джо Байдена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил ведущий Fox News Шон Хэннити.

Обсуждая последние шаги Байдена в эфире своей программы, Хеннити раскритиковала американского лидера, передает Информинг.Ру .

Он сообщил, что эпоха мира закончилась с его приходом в Белый дом. Байден действует далеко не всегда в интересах США. В частности, подозревая Кремль в причастности к хакерским атакам, из-за которых пострадали ключевые отрасли американской промышленности, Байден, в угоду европейским союзникам, отказывается от санкций против проекта «Северный поток – 2».

В итоге, следует стратегии «умиротворения», Байден выглядит слишком «слабым» на мировой арене. И это уже давно осознали в Москве.

«Весь мир воочию видит, насколько слаб, насколько хрупок, насколько сбит с толку и вообще какой когнитивный беспорядок на самом деле представляет собой Джо», - подчеркнул Хэннити.

Учитывая то, как действовал Байден в последние месяцы, телеведущий предполагает, что администрация Белого дома откровенно боится того, что он опозорится перед Путиным. По этой причине и было решено отказаться от общей пресс-конференции по итогам встречи Путина и Байдена.

Ведущий уверен, что Байден уже не раз демонстрировал свою «когнитивную слабость», и это явно пытаются в любой способ скрыть его сторонники.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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