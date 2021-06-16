Fox News: США боятся, что Байден опозорит себя перед Путиным

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Об опасениях касательно действий президента США Джо Байдена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил ведущий Fox News Шон Хэннити.
Обсуждая последние шаги Байдена в эфире своей программы, Хеннити раскритиковала американского лидера, передает Информинг.Ру.
Он сообщил, что эпоха мира закончилась с его приходом в Белый дом. Байден действует далеко не всегда в интересах США. В частности, подозревая Кремль в причастности к хакерским атакам, из-за которых пострадали ключевые отрасли американской промышленности, Байден, в угоду европейским союзникам, отказывается от санкций против проекта «Северный поток – 2».
В итоге, следует стратегии «умиротворения», Байден выглядит слишком «слабым» на мировой арене. И это уже давно осознали в Москве.
«Весь мир воочию видит, насколько слаб, насколько хрупок, насколько сбит с толку и вообще какой когнитивный беспорядок на самом деле представляет собой Джо», - подчеркнул Хэннити.
Учитывая то, как действовал Байден в последние месяцы, телеведущий предполагает, что администрация Белого дома откровенно боится того, что он опозорится перед Путиным. По этой причине и было решено отказаться от общей пресс-конференции по итогам встречи Путина и Байдена.
Ведущий уверен, что Байден уже не раз демонстрировал свою «когнитивную слабость», и это явно пытаются в любой способ скрыть его сторонники.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать