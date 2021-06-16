Эксперт Баранец: Сотня русских офицеров заставила Пентагон «по горло в моче стоять»

16-06-2021, 08:19

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Эксперт Баранец: Сотня русских офицеров заставила Пентагон «по горло в моче стоять»

Баранец: Сотня русских офицеров заставила Пентагон «по горло в моче стоять».

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что у России есть целых пять шансов, чтобы заставить НАТО «чесать темечко». При этом эксперт напомнил о сотне российских безоружных солдат, отправленных в 2020 году в Венесуэлу. После этого, по его словам, США целых две недели стояла от страха в «моче по горло». Об этом сообщает «Царьград».

Баранец насчитал пять эффективных козырей по противодействию НАТО, которые он советует употребить по максимуму. Тогда, вероятно, глава Пентагона позвонит Байдену, чтобы сообщить о российских войсках, вошедших на Кубу и в Венесуэлу.

Чтобы сделать это реальностью, Москва имеет ракеты, способные развивать скорость до 11 000 километров в час. И это при том, что от севера Кубы до Флориды менее 200 километров.

«Я сегодня посмотрел расстояние с Кубы, у нас есть ракеты, которые летают со скоростью 11 тысяч километров в час. От самой северной точки Кубы до Флориды 180 км... Этого вполне было бы достаточно, чтобы Байден позвонил Путину и сказал: «Давай как-нибудь договоримся»... Вот эта боязнь Карибского кризиса довела нас до того, что натовские танки уже хрюкают на границе России», - заявил Баранец.

По словам военного, нужно учиться «делать больно своему противнику». Например, можно «взасос задружиться с Ираном» - самым крупным врагом США - и поспособствовать ему в развертывании ракетно-ядерной программы.

Кроме того, нужно помнить и о сотрудничестве с КНДР, армия которой насчитывает полтора миллиона военных. А когда заводится речь о том, что Украина вступает в НАТО, «нам надо ехать в Пекин».

Такие действия России вынудят США задуматься о реалиях и тех последствиях, которые могут образоваться.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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