Эксперт рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

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В эфире Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о том, когда Россия может применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что РФ прописала в своей военной доктрине возможность применения ядерного оружия.
Ситуация, которая складывается сейчас, по его словам, напоминает события перед Первой мировой войной. И любая ситуация может спровоцировать масштабные военные действия.
Военный эксперт заявил, что Украина получает современное оружие для войны в Донбассе. Но Киев уже говорит не только о планах вернуть под свой контроль самопровозглашенные республики, но и усилил риторику касательно возвращения Крыма.
Учитывая то, что Запад продолжает оказывать поддержку украинским властям, в том числе снабжая ВСУ современным вооружением под прикрытием учений НАТО, это может вылиться как раз в ту непредвиденную ситуацию, которая и развяжет мировую войну.
Кнутов подчеркнул, что страны Запада по какой-то непонятной причине думают о неготовности Москвы применить ядерное оружие. Но, по мнению эксперта, РФ сейчас уже далеко не та, какой была на момент развала СССР, поэтому в случае реальной угрозы безопасности государственных границ может быть нанесен превентивный ядерный удар.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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