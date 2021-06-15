Эксперт рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

В эфире Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о том, когда Россия может применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что РФ прописала в своей военной доктрине возможность применения ядерного оружия.

Ситуация, которая складывается сейчас, по его словам, напоминает события перед Первой мировой войной. И любая ситуация может спровоцировать масштабные военные действия.

Военный эксперт заявил, что Украина получает современное оружие для войны в Донбассе. Но Киев уже говорит не только о планах вернуть под свой контроль самопровозглашенные республики, но и усилил риторику касательно возвращения Крыма.

Учитывая то, что Запад продолжает оказывать поддержку украинским властям, в том числе снабжая ВСУ современным вооружением под прикрытием учений НАТО, это может вылиться как раз в ту непредвиденную ситуацию, которая и развяжет мировую войну.

Кнутов подчеркнул, что страны Запада по какой-то непонятной причине думают о неготовности Москвы применить ядерное оружие. Но, по мнению эксперта, РФ сейчас уже далеко не та, какой была на момент развала СССР, поэтому в случае реальной угрозы безопасности государственных границ может быть нанесен превентивный ядерный удар.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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