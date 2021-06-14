Белоруссия призналась в прослушке польского консула

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Как заявил глава Следственного Комитета Белоруссии Александр Гора на пресс-конференции с Романом Протасевичем, была организована прослушка консула Польши. Причем, по его словам, никаких дополнительных разрешений для прослушки ему не требовалось. Об этом сообщает Рен ТВ.
Кроме того, силовик показал кадры с камер видеонаблюдения, снятых в одном из кабинетов СК. Записан оказался не только диалог самого Александра Горы с консулом Польши в Белоруссии Рачковским, но также и неофициальный разговор консула с подозреваемыми по делу о «Польской школе».
Гора уточнил, что Рачковский «не знал», но «догадывался» о видеонаблюдении.
Глава СК также добавил, что для прослушивания подозреваемых по этому делу он заранее получил разрешение прокурора.
«Консула никто не трогал», – пояснил Гора.
Напомним: дело «Польской школы» еще называют делом о «реабилитации нацизма». Оно связано, как полагают, с героизацией военных преступников.
Официальные лица Польши пока никак не комментировали публикацию прослушки.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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