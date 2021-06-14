Белоруссия призналась в прослушке польского консула

Как заявил глава Следственного Комитета Белоруссии Александр Гора на пресс-конференции с Романом Протасевичем, была организована прослушка консула Польши. Причем, по его словам, никаких дополнительных разрешений для прослушки ему не требовалось. Об этом сообщает Рен ТВ.

Кроме того, силовик показал кадры с камер видеонаблюдения, снятых в одном из кабинетов СК. Записан оказался не только диалог самого Александра Горы с консулом Польши в Белоруссии Рачковским, но также и неофициальный разговор консула с подозреваемыми по делу о «Польской школе».

Гора уточнил, что Рачковский «не знал», но «догадывался» о видеонаблюдении.

Глава СК также добавил, что для прослушивания подозреваемых по этому делу он заранее получил разрешение прокурора.

«Консула никто не трогал», – пояснил Гора.

Напомним: дело «Польской школы» еще называют делом о «реабилитации нацизма». Оно связано, как полагают, с героизацией военных преступников.

Официальные лица Польши пока никак не комментировали публикацию прослушки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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