Отношения между РФ и Чехией подорваны взрывом боеприпасов

О новых проблемах в отношении России и Чехии рассказывает издание «Коммерсантъ ».

Не так давно Чехия планировала закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Но после того как из этой страны высылают 18 российских дипломатов, стало понятно, что вряд ли Прага будет развивать тесное сотрудничество с РФ. Это решение озвучил вице-премьер и и. о. министра иностранных дел Ян Гамачек.

А все из-за того, что в Чехии посчитали причастными к взрыву на складе боеприпасов, который произошел семь лет назад, ГРУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он уточнил, что речь идет о резонансном взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года. Тогда погибли двое граждан Чехии.

Вице-премьер Чехии заявил о том, что офицеры российской военной разведки причастны к взрывам в Врбетице. Их действия, по его словам, нанесли огромный материальный ущерб и поставили под угрозу жизни жителей расположенных вблизи склада населенных пунктов.

Авторы чешского издания Respekt обратили внимание на то, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее их же Великобритания обвинила в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Издание, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что Петров и Боширов побывали в Чехии в октябре 2014 года и использовали для поездки по стране дополнительные поддельные документы. Отмечается, что пока прямых доказательств касательно причастности их к взрывам нет, но следствие считает эту гипотезу «в высшей степени реалистичной».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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