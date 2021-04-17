Военный эксперт сообщил о невозможности контролировать конфликт между Россией и США

Сегодня, 11:09

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Военный эксперт сообщил о невозможности контролировать конфликт между Россией и США
Военный эксперт Евгений Бужинский

В случае военного конфликта между Россией и США, последствия ощутит весь мир. Об этом заявил военный эксперт Евгений Бужинский. 

Он сообщил, что контролировать военное противостояние между РФ и США не сможет никто. В противостояние могут быть втянуты многие другие страны. 

По словам эксперта, те шаги, которые предпринимает Киев на Донбассе по указанию США, указывают на готовность Вашингтона к военному конфликту. 

Американские военные все чаще появляются на территории Украины, где они участвуют в учениях. Но это вызывает меньший ажиотаж, чем маневры России. Так, к примеру, в прошлом году в учениях у границ Украины участвовали около 150 тыс. военных. Но на это обращали меньше внимание чем размещение на границей с Украиной нынешней весной около 4 тыс. российских военных, что, к слову, проводилось в рамках плановой проверки по итогам зимнего периода. 

Бужинский также отметил, что президент Владимир Путин и Джо Байден смогут обсудить на встрече только тему кибербезопасности. Возможно будет согласована разработка определенных правил, которые в дальнейшем позволят избежать обоюдных обвинений. А вот от санкций в отношении РФ США не откажутся. 

Заявил Бужинский и о необходимости размещения российских войск на границе Польши и Белоруссии, чтобы противостоять провокациям. Он добавил, что сейчас существует риск «партизанской войны». 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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