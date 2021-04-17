Сатановский объяснил цель шпионского скандала в Чехии

В последнее время отношения России и Чехии существенно накалились из-за недавнего шпионского скандала. Дело в том, что в Праге обвинили в заговоре двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые ранее были замешаны в скандале с отравлением Скрипалей. Речь идет о взрыве на складе боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице еще в 2014 году. Тогда в связи с этими событиями из Праги были высланы 18 российских дипломатов. Правоохранители Чехии объявили двух россиян - Петрова и Боширова - в розыск, подозревая их в причастности к инциденту в деревне.

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале подверг критике руководство Чехии. Он иронично заметил, что Петров и Боширов, которых обвиняли в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании, оказались «редкостными многостаночниками».

«Судя по всему, Крым тоже они к России присоединили», - саркастически отмечает Сатановский.

Обвинив двух граждан РФ, Прага заявила, что Россия не может быть допущена к тендеру на строительство нового блока АЭС в Чехии. На участие в этом проекте претендуют американская корпорация, а также французские и южнокорейские компании. По мнению эксперта, именно этим объясняется странная активность Праги вокруг событий семилетней давности.

Политолог считает, что чешские власти поддались на уловку Запада, поэтому устроили шпионский скандал, обвинив во всем этот вечный российский тандем - Петрова и Боширова, пишет tsargrad.tv .

Сатановский считает, что Россия может ответить на действия чешского руководства, припомнив ему мятеж Чехословацкого корпуса после революции 1917 года, разграбление золотого запаса Российской империи, а также собранную для вермахта военную технику в 40-х годах. Политолог высказал мнение о том, что Москве стоит подать иск по этим вопросам или в просветительских целя прислать книгу Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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