Пушилин на передаче у Соловьева назвал причину провала инфовойны Киева

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина давно проиграла в информационной войне, потому что власти государства убеждены в том, что их народ – это «безграмотное [нецензурное выражение]». Об этом сообщает «ФАН».

Так, донецкий лидер указал украинским властям на их главную ошибку, из-за которой они проиграли в информационной войне. Дело в том, что Киев искренне считает, что народ Украины является «безграмотным [нецензурное выражение]», потому все то, что выливается на них в СМИ, они будут воспринимать как чистую правду. Даже если это полная ложь.

«Если говорить о людях с той стороны, то есть понимание, что они разочаровались. Ведь то, что они слышат каждый день с оставшихся телеканалов – это сплошная ложь», - заявил Пушилин.

В своем монологе глава ДНР отдельно отметил украинский канал «Дом», который является ярким примером лживой пропаганды. Пушилин признался, что смотрел несколько сюжетов этого канала, и подчеркнул, что жители Украины не станут воспринимать ту информацию, ведь они не [нецензурное выражение].

Напомним, что военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале рассказал о том, как живут люди в ДНР под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Журналист удивился тому, что даже в такой напряженной ситуации жители региона посещают театры и всевозможные развлекательные заведения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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