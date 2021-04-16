США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

Сегодня, 18:49

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США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан предупредил Россию о том, что в случае смерти Алексея Навального «будут последствия». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили (России), что будут последствия, если Навальный умрет», - сказал Салливан в своем интервью телеканалу CNN.

Ранее в Instagram оппозиционер сообщил, что вынужден прибегнуть к такому инструменту, как голодовка, «с требованием пустить приглашенного врача».

Адвокат Ольга Михайлова сообщала, что у ее подзащитного сильно болят спина и нога. ФСИН по результатам обследования сообщило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, в колонии ему предоставляют всю необходимую помощь.

В среду Михайлова и Вадим Кобзев, защитники блогера, побывали в колонии в Покровской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и выяснили, что ему предлагают лечение диклофенаком и никотиновой кислотой, но он на них не соглашается.

Блогер и оппозиционер за решеткой со второго февраля сего года. Именно в этот день Симоновский суд Москвы постановил своим решением заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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