Политолог рассказал о том, сколько продлится конфликт на Донбассе

Директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун считает, что противостояние между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса может продолжаться не менее десяти лет. Он подчеркнул, что конфликт стал затяжным.

Подобное мнение высказал и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В частности, он сказал, что конфликт не закончится в ближайшее время. Эксперт также подчеркнул, что противостояние сойдет на нет, если Донбасс станет независимым, и на линию разграничения ДНР и Украины встанут миротворцы. Ситуация урегулируется, если Украина начнет соблюдать Минские соглашения. По мнению Литовкина, Киев не пойдет на это, потому что националистически настроенные силы в Украине хотят расправиться с русскоязычным населением Донбасса.

Напомним, боевые действия на юго-востоке Украины начались в апреле 2014 года, пишет ura.news .

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что конфликт можно решить военным или дипломатическим путем. Он также сказал, что для Донбасса приемлемым является только второй. В свою очередь глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что конфликт не может завершиться из-за российской агрессии. По его словам, Москва давит на Киев, а переговоры являются «фальшивкой».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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