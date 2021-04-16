Немцы с опаской восприняли идею об ядерном статусе Украины

Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой радиостанции заявил о том, что обострившаяся ситуация на Донбассе толкает его страну либо к вступлению в Североатлантический альянс, либо к возвращению себе статуса ядерной державы. Мельник отметил, что переброска российских войск к границе с Украиной является демонстрацией Москвой влияния и ее готовности к военному нападению. Украинский дипломат подчеркнул, что Киеву нужна военная поддержка, нужны самые современные системы вооружения.

Слова украинского посла были восприняты немецкой общественностью весьма неоднозначно. Читатели издания Der SPIEGEL засомневались в том, что мир станет безопаснее, если Украина получит статус ядерной державы.

«Уж лучше иметь соседом Северную Корею, чем Украину с ядерным оружием. Нет уж, спасибо»,«Обладание коррумпированным государством с бедным населением ядерным оружием явно не сделает мир безопаснее»,«Вместо разработки ядерного оружия уж лучше было бы потратить деньги на улучшение уровня жизни населения, которое в большинстве своем живет в нищете»,— пишут читатели.

Заметим, что после распада СССР Украина получила третий по величине ядерный арсенал в мире. В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Безъядерный статус страны был гарантирован Россией. В 2018 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал отказ страны от ядерного арсенала «исторической ошибкой».

Военный эксперт Константин Сивков расценил заявление украинского посла как «шантаж НАТО». Он считает, что если Украина обзаведется ядерным оружием, то поставит под удар страны Альянса. Между тем Украина не располагает технической возможностью создать ядерное оружие, поэтому в НАТО эти заявления вряд ли будут восприняты серьезно, отметил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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