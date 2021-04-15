Сивков заявил о неспособности ВМФ РФ удержать Курилы от захвата США и Японией

Популярный российский военный эксперт по вооружениям Константин Сивков считает, что Тихоокеанский флот не сможет удержать Курилы под контролем России, если Япония решится на силовой сценарий.

Если дело дойдет до военного конфликта между Россией и Японией за Курилы, то Тихоокеанский флот потеряет от 30 до 60%.

Сивков считает, что Япония может решиться на силовой захват без использования ядерного оружия. При этом Токио могут поддержать в Вашингтоне. В свою очередь Россия в ответ задействует ТОФ и подразделения противодесантной обороны, базирующиеся на Курилах, а также истребители и самолеты Дальней авиации. Однако Тихоокеанский флот, который должен играть главную роль, не готов к серьезным сражениям. Конечно, он сможет отбить атаки американских авианосцев и атомных субмарин, но потеряет две трети своих сил, после чего прекратит существование, пишет lenta.ru .

Как отмечает эксперт, японский десант будет высажен на спорных островах. Одновременно ВМС США начнут блокировать доступ в регион. В таком случае Токио сможет взять под контроль спорные территории за 8-20 дней.

По мнению специалиста, это реальный сценарий, который Япония могла бы отработать профессионально.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700