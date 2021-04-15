РФ передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2

Россия передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2.

Как стало известно, в Донбасс Россия переправила мощные комплексы для уничтожения турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2, с помощью которых украинские власти надеются наносить удары по территориям ЛДНР. Имеются ввиду, судя по попавшей в распоряжение журналистов информации, российские комплексы РЭБ типа «Красуха». Возможно, Россия переправила в этот регион и комплексы РЭБ других семейств. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Как говорят эксперты, турецкие дроны в Сирии и Карабахе оказывались эффективными тогда, когда применялись против незащищённых объектов. Поэтому в свете последних событий у украинской армии нет шансов на осуществление планов по использованию в Донбассе турецких дронов - теперь здесь есть, кому их уничтожить.

«...В материале сказано, что «против России они будут открытыми мишенями». На практике эти предположения экспертов только подтвердились. «Также уже давно известно, что в ЛДНР есть русские РЭБы (красуха-4, а ещё много других установок, которые стоят где-то в тылу и засекречены), поэтому не будет так, как было в Карабахе — это надо понимать украинским военным», - цитирует Avia.pro одно из российских информизданий.

Комментариев от российских официальных лиц по поводу поставки комплексов в Донбасс пока нет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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