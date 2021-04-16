Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай рассказал о том, для кого выгодна война России с Украиной.

В интервью «Свободной прессе » он подчеркнул, что в первую очередь в военных действиях в Донбассе заинтересованы США. Вашингтон, по его мнению, пытается любым способом втянуть Москву в конфликт, чтобы снова ввести в отношении РФ ограничения, считая, что так сможет ослабить или даже разрушить Россию.

Бородай отметил, что Донбасс готовился к войне постоянно, поскольку в ЛДНР понимают неизбежность этого. Сейчас же обострение дошло до точки, когда вероятность масштабной войны максимально высокая. И, отмечает он, можно ожидать, что удар возможен к концу апреля, но, не исключено, что и в этот раз удастся на время уйти от военных действий.

Украина начнет войну, по словам эксперта, если не сможет найти выход из сложной экономической ситуации. Киев задолжал Западу огромные для Украины суммы. Поэтому может начать войну, чтобы прикрыть форс-мажорными обстоятельствами невозможность рассчитаться по внешним долгам.

Бородай также добавил, что для США выгодно поражение Украины, поскольку это повлечет отставку ее нынешнего президента Владимира Зеленского. У нынешнего главы США, отмечает он, более тесные отношения с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Но даже в случае если Украина вовсе развалится из-за войны в Донбассе, Вашингтон по этому поводу особо беспокоиться не будет. Сейчас Киев используют для того, чтобы провоцировать Россию и попытаться задушить ее санкциями, что, к сожалению Запада, до сих пор сделать не удалось.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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