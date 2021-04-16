Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

Сегодня, 00:09

0

Image 16+
Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай рассказал о том, для кого выгодна война России с Украиной. 

В интервью «Свободной прессе» он подчеркнул, что в первую очередь в военных действиях в Донбассе заинтересованы США. Вашингтон, по его мнению, пытается любым способом втянуть Москву в конфликт, чтобы снова ввести в отношении РФ ограничения, считая, что так сможет ослабить или даже разрушить Россию. 

Бородай отметил, что Донбасс готовился к войне постоянно, поскольку в ЛДНР понимают неизбежность этого. Сейчас же обострение дошло до точки, когда вероятность масштабной войны максимально высокая. И, отмечает он, можно ожидать, что удар возможен к концу апреля, но, не исключено, что и в этот раз удастся на время уйти от военных действий. 

Украина начнет войну, по словам эксперта, если не сможет найти выход из сложной экономической ситуации. Киев задолжал Западу огромные для Украины суммы. Поэтому может начать войну, чтобы прикрыть форс-мажорными обстоятельствами невозможность рассчитаться по внешним долгам. 

Бородай также добавил, что для США выгодно поражение Украины, поскольку это повлечет отставку ее нынешнего президента Владимира Зеленского. У нынешнего главы США, отмечает он, более тесные отношения с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. 

Но даже в случае если Украина вовсе развалится из-за войны в Донбассе, Вашингтон по этому поводу особо беспокоиться не будет. Сейчас Киев используют для того, чтобы провоцировать Россию и попытаться задушить ее санкциями, что, к сожалению Запада, до сих пор сделать не удалось. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

Сегодня, 00:09

Сивков заявил о неспособности ВМФ РФ удержать Курилы от захвата США и Японией

Вчера, 20:29

РФ передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2

Вчера, 18:59

Посол РФ в Германии призвал Запад отказаться от дезинформации о ситуации на Донбассе

Вчера, 14:19

Вассерман считает, что Байден на встрече с Путиным «выкатит свои гнилые предъявы»

Вчера, 11:49

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Вчера, 09:19

В Китае предупредили Украину о последствиях вступления в НАТО для отношений с Россией

Вчера, 00:14

Представитель ЕС: Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе пока не стоит

16-04-2021, 22:44

«Я позвонил — мне не ответили»: Зеленский заявил, что Путин отказался с ним общаться

16-04-2021, 13:24

Сатановский раскритиковал заявление посла Украины в Германии о возвращении ядерного статуса Киева

15-04-2021, 23:49

США без предупреждения перебрасывают войска к российской границе

15-04-2021, 19:34

Телеведущий Соловьев о санкциях США: мы наблюдаем разлад в американском политбюро

15-04-2021, 19:14

Эксперт заявил о договоренностях Байдена и Путина по Донбассу

15-04-2021, 14:04

Германия отвергла отказ от «Северного потока-2» для давления на РФ

15-04-2021, 13:54

Украина задумалась о возвращении ядерного статуса

15-04-2021, 12:34

Анатолий Вассерман объяснил, как будет вести себя Байден на встрече с Путиным

15-04-2021, 10:24

Лидер «Славянской гвардии» Рогов рассказал о реальном положении дел в рядах ВСУ

15-04-2021, 07:34

Франция намерена оказать помощь украинской армии в случае наступления в Донбассе

14-04-2021, 16:34

Сатановский прокомментировал возможное отключение России от SWIFT фразой «Война – значит война»

14-04-2021, 14:09

США и НАТО готовы развернуть десятки тысяч солдат у границ РФ

14-04-2021, 00:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров