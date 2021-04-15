Посол РФ в Германии призвал Запад отказаться от дезинформации о ситуации на Донбассе

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Запад отказаться от антироссийской дезинформации в контексте кризиса в Донбассе. По мнение дипломата, не стоит подпитывать иллюзии киевских властей о возможности военного решения конфликта на востоке Украины. Как отметил посол, подобное поведение может привести к необратимым последствиям. Страны Запада должны отказаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации в Донбассе. Нечаев упомянул, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Как подчеркнул российский посол, Киев заявляет, что не собирается выполнять минские договоренности, а западные партнеры готовы оправдывать любые его действия, пишет tass.ru .

Ранее, 17 апреля, сотрудники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге. Дипломат пытался получить информацию закрытого характера. Деятельность задержанного была признана как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата. Сейчас Сосонюк пребывает в украинском дипломатическом учреждении.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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