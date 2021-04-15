Вассерман считает, что Байден на встрече с Путиным «выкатит свои гнилые предъявы»

Сегодня, 11:49

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Вассерман считает, что Байден на встрече с Путиным «выкатит свои гнилые предъявы»
Публицист Анатолий Вассерман

«Перезагрузки» в отношениях между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов Путина и Байдена ожидать не стоит, считает публицист Анатолий Вассерман.

США в отношениях с Россией непоследовательны. Вначале Вашингтон обрушивает на Москву санкции, а затем Байден делает ряд примирительных заявлений. В частности, он вещал о том, что настало время для деэскалации, и подчеркивал важность личной встречи лидеров двух стран.

Анатолий Вассерман уверен, что из стремления к перезагрузке, по всей видимости, ничего не получится.

«Странно объявлять о введении новых санкций (под явно надуманными предлогами) и одновременно говорить о желании наладить диалог», - отметил он в беседе с ФАН.

Однако если личная встреча Байдена и Путина все же состоится, в чем Вассерман далеко не уверен, она будет сведена к тому, что, как он говорит, «дедок выкатит свои гнилые предъявы и начнет на их основе качать права».

Но перезагрузка в отношениях между странами все же возможна, считает эксперт.

«Американцы должны, наконец, понять, что все их беды стали следствием не наших действий, а их собственных. Только произойдет это, боюсь, не раньше, чем их жареный петух в одно место клюнет», - резюмировал собеседник издания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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