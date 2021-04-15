Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Чтобы вынудить Украину возобновить подачу воды в Крым, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перекрыть исток Днепра в Смоленской области.

По мнению депутата Госдумы, это радикальное решение решит проблему с водой на полуострове, передает ИА REGNUM .

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — заявил Жириновский.

Он уверен, что эту дамбу и строить до конца не понадобится, поскольку самой угрозы будет достаточно, чтобы Киев возобновил подачу воды в Крым.

Стоит отметить, что после того как Украина заблокировала подачу воды из Днепра на Крымский полуостров, там возникли проблемы с водоснабжением. На ее решение из бюджета будет выделено 165 млрд рублей, о чем сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700