Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Сегодня, 09:19

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Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой
Владимир Жириновский

Чтобы вынудить Украину возобновить подачу воды в Крым, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перекрыть исток Днепра в Смоленской области. 

По мнению депутата Госдумы, это радикальное решение решит проблему с водой на полуострове, передает ИА REGNUM

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — заявил Жириновский.

Он уверен, что эту дамбу и строить до конца не понадобится, поскольку самой угрозы будет достаточно, чтобы Киев возобновил подачу воды в Крым. 

Стоит отметить, что после того как Украина заблокировала подачу воды из Днепра на Крымский полуостров, там возникли проблемы с водоснабжением. На ее решение из бюджета будет выделено 165 млрд рублей, о чем сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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