Представитель ЕС: Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе пока не стоит

Вчера, 22:44

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Представитель ЕС: Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе пока не стоит

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию представитель Европейского союза заявил, что вопрос о членстве Украины с данным объединением пока не стоит. 

Так, 16 апреля источник в Евросоюзе объяснил украинскому президенту, что условия для вступления страны в организацию пока не выполнены, а потому претендовать на членство Украина не может.

При этом высокопоставленный европейский представитель обратил внимание на то, что государство имеет огромный потенциал для того, чтобы стать частью Евросоюза.

«Пока нам необходимо достичь успеха в реализации соглашения об ассоциации. Оно обладает огромным потенциалом для развития экономики и социальной сферы Украины. Украина – это европейская страна, потому как любая европейская страна она имеет право претендовать на присоединение к Евросоюзу. Однако пока этот вопрос не стоит в повестке», - объяснил источник.

Напомним, что процедура ратификации всеми сторонами соглашения была завершена 11 июля 2017 года, после чего Украина вышла на первый уровень евроинтеграции из семи.

Ранее зарубежные источники утверждали, что Соединенные штаты и Евросоюз отвернулись от Киева.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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