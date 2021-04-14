«Я позвонил — мне не ответили»: Зеленский заявил, что Путин отказался с ним общаться

Сегодня, 13:24

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«Я позвонил — мне не ответили»: Зеленский заявил, что Путин отказался с ним общаться
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский направлял запрос на разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но в Кремле на него не ответили. Об этом он сам рассказал в беседе с корреспондентами французской газеты Le Figaro.

По словам Зеленского, поговорить с Путиным он захотел после того, как стало известно о гибели в Донбассе четверых украинских военнослужащих. Он вскоре после этого отдал распоряжение руководителю своего офиса связать его с президентом. Однако, говорит он, российская сторона своего согласия на беседу лидеров стран не дала, а позже вообще заявила, что даже запроса такого не поступало.

«Они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — отметил Зеленский.

Президент Украины полагает, что эта ситуация наглядно показывает отношение и желание Москвы ускорить вопрос завершения войны в Донбассе.

«Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — сказал Владимир Зеленский. 

Интервью французскому изданию опубликовано на официальном портале президента.

Напомним, 12 апреля стало известно о том, что президент Украины запросил у Москвы переговоры с Владимиром Путины. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что украинский лидер желает обсудить эскалацию конфликта на востоке страны.

Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на следующий день заявил, что Кремлю подобные запросы от украинской стороны не поступали.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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