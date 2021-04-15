В Китае предупредили Украину о последствиях вступления в НАТО для отношений с Россией

Сегодня, 00:14

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В Китае предупредили Украину о последствиях вступления в НАТО для отношений с Россией

Для успешного разрешения военного конфликта, возникшего еще в 2014 году в юго-восточном регионе страны, правительство Украины настойчиво пытается стать членом НАТО. По глубокому убеждению украинских властей, лишь Североатлантический военный блок может представлять ту единственную силу, которая может противостоять России и вернуть обратно территории Донбасса. Как раз по этой причине Киев так упорно стремится к членству в НАТО. 

Эта информация поступила от популярного военного эксперта китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжана Хуна. Испокон веков Российская Федерация была яростным противником нахождения чужестранцев с их вооружением под своими стенами. Поэтому и сейчас российские власти не допустят такого положения, чтобы военные базы блока НАТО расположились прямо возле рубежей России. Вот почему Москва жестко и решительно предупреждает Украину, что, если она реально вступит в Североатлантический Альянс, то своим непосредственным членством в данном военном блоке Киев перейдет «красную черту». 

Сейчас наблюдается картина, при которой режим прекращения огня в Донбассе по состоянию на 2021 год, снова нарушен в очередной раз. На этом фоне украинская сторона снова и снова рассуждает о скорейшем вступлении в НАТО. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что, если эта страна будет принята в Альянс, тогда появится единственный шанс по спасительному разрешению семилетнего военного противостояния на юго-востоке Украины.

Популярный военно-политический аналитик из Китая очень точно рассказал, какую «красную черту» может перейти Украина в отношениях с Российской Федерацией. Со 100%-й гарантией можно говорить о том, что подобное «братание» Украины с военным блоком НАТО создаст лишь угрозу еще большей эскалации напряженности и ухудшению геополитической безопасности в Европе. Понятно, что речь идет о провокации военного противостояния между Россией и НАТО, считает китайский эксперт. 

Глава Белого дома Джо Байден, приступив к своим обязанностям, снова сделал из Украины «красную точку» в американо-российских отношениях, следствием этого стало обострение ситуации в сфере безопасности. В числе главнейших приоритетных вопросов для России является обстановка геополитической безопасности на пограничных территориях. С приходом к власти Байдена безопасность на Западе перешла в режим повышенного внимания.

Из-за возрастающего влияния НАТО на Украине, Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что Североатлантический альянс может расширить свои военные базы до границы с Россией. Кремль предупредил Киев, что в таком случае Украина перейдет «красную черту», резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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