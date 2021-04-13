Телеведущий Соловьев о санкциях США: мы наблюдаем разлад в американском политбюро

Соловьев о санкциях США: мы наблюдаем разлад в американском политбюро.

Телеведущий Владимир Соловьёв не исключает, что в Конгрессе США наметился разлад. Такой вывод можно сделать на основании новых санкций против России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Ощущение, что мы наблюдаем разлад в американском политбюро по вопросу отношений с Россией. Одно крыло продавило звонок Путину, другое тут же все нивелировало введением санкций», – сообщил он.

А поскольку пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки «симпатизирует ястребам», то и слова ее звучали гораздо жестче, чем само официальное заявление Белого дома относительно звонка российскому президенту.

Напомним: с 15 апреля введены новые санкции против России. В них фигурируют 32 физических лица и объединения. Кроме того, из США будут высланы 10 российских дипломатов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700