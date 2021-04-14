Сатановский раскритиковал заявление посла Украины в Германии о возвращении ядерного статуса Киева

Политолог Евгений Сатановский считает, что заявления Киева о возвращении ядерного статуса показывают истинное лицо современной Украины. Как известно, ранее украинский посол Андрей Мельник в Германии заявил, что Киеву придется восстановить ядерный статус для сохранения государственности, если страна не будет принята в НАТО. По мнению политолога, Украина пошла на шантаж, чтобы вступить в НАТО.

Посол озвучил не свои мысли, а идею руководства страны, которое не отличается пониманием реальности, заметил эксперт. Он также обвинил Владимира Зеленского и его команду в инфантилизме.

«Барчук-переросток, наглый, капризный и самонадеянный. Вот, что такое нынешняя Украина, опасная и для себя, и для других», – написал Сатановский.

Он также назвал украинские власти психами с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить нищающую страну.

Политолог также высказал мнение о том, что Украина напоминает о ядерном потенциале с целью запугать «богатых соседей», чтобы получить от них больше денег и оружия.

Между тем США уже отправили в бухту Одессы два эсминца, но решили не проходить через акваторию Черного моря. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Вашингтон разместить на территории бывшего СССР еще и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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