Сатановский раскритиковал заявление посла Украины в Германии о возвращении ядерного статуса Киева

Вчера, 23:49

0

Image 16+
Сатановский раскритиковал заявление посла Украины в Германии о возвращении ядерного статуса Киева

Политолог Евгений Сатановский считает, что заявления Киева о возвращении ядерного статуса показывают истинное лицо современной Украины. Как известно, ранее украинский посол Андрей Мельник в Германии заявил, что Киеву придется восстановить ядерный статус для сохранения государственности, если страна не будет принята в НАТО. По мнению политолога, Украина пошла на шантаж, чтобы вступить в НАТО.

Посол озвучил не свои мысли, а идею руководства страны, которое не отличается пониманием реальности, заметил эксперт. Он также обвинил Владимира Зеленского и его команду в инфантилизме.

«Барчук-переросток, наглый, капризный и самонадеянный. Вот, что такое нынешняя Украина, опасная и для себя, и для других», – написал Сатановский. 

Он также назвал украинские власти психами с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить нищающую страну.

Политолог также высказал мнение о том, что Украина напоминает о ядерном потенциале с целью запугать «богатых соседей», чтобы получить от них больше денег и оружия.

Между тем США уже отправили в бухту Одессы два эсминца, но решили не проходить через акваторию Черного моря. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Вашингтон разместить на территории бывшего СССР еще и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сатановский раскритиковал заявление посла Украины в Германии о возвращении ядерного статуса Киева

Вчера, 23:49

США без предупреждения перебрасывают войска к российской границе

Вчера, 19:34

Телеведущий Соловьев о санкциях США: мы наблюдаем разлад в американском политбюро

Вчера, 19:14

Эксперт заявил о договоренностях Байдена и Путина по Донбассу

Вчера, 14:04

Германия отвергла отказ от «Северного потока-2» для давления на РФ

Вчера, 13:54

Украина задумалась о возвращении ядерного статуса

Вчера, 12:34

Анатолий Вассерман объяснил, как будет вести себя Байден на встрече с Путиным

Вчера, 10:24

Лидер «Славянской гвардии» Рогов рассказал о реальном положении дел в рядах ВСУ

Вчера, 07:34

Франция намерена оказать помощь украинской армии в случае наступления в Донбассе

14-04-2021, 16:34

Сатановский прокомментировал возможное отключение России от SWIFT фразой «Война – значит война»

14-04-2021, 14:09

США и НАТО готовы развернуть десятки тысяч солдат у границ РФ

14-04-2021, 00:09

NetEase: Россия подала НАТО уже три предупреждающих сигнала

13-04-2021, 23:44

Игорь Стрелков назвал положение ДНР и ЛНР против украинской армии жалким и безысходным

13-04-2021, 23:19

В УФСИН сообщили, что коронавирус и туберкулез у Навального не подтвердился

13-04-2021, 19:54

В Польше рассказали, какую пользу НАТО может дать Украина

13-04-2021, 16:39

Политолог Марков назвал возможные сроки начала войны Украины с ЛДНР

12-04-2021, 21:19

Алексея Навального перевели из медсанчасти колонии в отряд

12-04-2021, 16:54

Пургин сказал, что произойдет, если ВСУ ввяжутся в городские бои на Донбассе

12-04-2021, 09:34

В США выразили озабоченность ситуацией на границе России и Украины

11-04-2021, 20:39

Жириновский призывает присоединить Украину к России за сутки

11-04-2021, 08:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров