США начали деэскалацию в Украине, сообщил в своем Телеграм-канале политический эксперт Сергей Марков. По его словам, завтра, видимо, может быть отдан приказ ВСУ на отвод техники и войск с Донбасса, после чего украинским СМИ будет отдана команда снизить военную истерию.

Слух об этом уже распространился, и бойцы украинской армии, судя по всему, в отместку открыли огонь по Горловке. Байден начал выполнять свое обещание по деэскалации, которое он дал Путину, пояснил Марков. Если это так, то российские войска отчасти уйдут из региона через пару недель, считает эксперт.

Политолог назвал телефонный звонок президента США российскому лидеру победой Москвы. В ходе этого разговора хозяин Белого дома пообещал Путину обеспечить отвод войск ВСУ с Донбасса.

«Байден пообещал, что ВСУ начнут через несколько дней отвод военной техники с Донбасса», — написал политолог.

Цель России — не допустить новой войны на Донбассе и она достигнута, заметил Марков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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