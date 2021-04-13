Германия отвергла отказ от «Северного потока-2» для давления на РФ

Сегодня, 13:54

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Германия отвергла отказ от «Северного потока-2» для давления на РФ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Отказ от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации на границе Украины и России может только усилить напряженность. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что вопрос с «Северным потоком – 2» обсуждался уже не раз. Тем не менее, по его мнению, пока нет веских оснований для того, чтобы остановить этот проект. По мнению дипломата, подобные действия лишь поспособствуют обострению напряженности. 

«Эту дискуссию мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельно ясна. Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы - скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным», - подчеркнул Маас в интервью телеканалу ARD. 

По мнению дипломата, для Москвы также не выгодно, чтобы военные действия возобновились у границ России. Маас подчеркнул, что конфликт в Донбассе уже затянулся и необходимо найти возможность прекратить его окончательно. 

Отметим, по мнению главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, газопровод «Северный поток – 2» следует все же запустить. Но объемы транспортировки газа целесообразно ограничивать в зависимости от «поведения России». 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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