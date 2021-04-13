Украина задумалась о возвращении ядерного статуса

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник, выступая в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk, призвал страны Запада проработать вопрос о возвращении его государству ядерного статуса.

Дипломат заявил, что одной моральной поддержки Украине сейчас явно недостаточно. Страна нуждается в современных системах вооружения, и не только.

«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», - заявил Мельник.

В своем Twitter дипломат написал , что требует от Германии оказания сильнейшей военной поддержки его стране, поскольку ФРГ является четвертым по величине экспортером оружия в мире.

Также Мельник призвал как можно быстрее принять Украину в ряды Североатлантического альянса. Не через год-два-пять, а немедленно.

В противном случае, добавил он, Киеву, чтобы защититься от «агрессии» России, придется вернуть в свою повестку - возвращение ядерного статуса.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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