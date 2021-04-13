Анатолий Вассерман объяснил, как будет вести себя Байден на встрече с Путиным

Политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман рассказал о том, как может проходить встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Он предполагает, что к моменту этой встречи Байден уже забудет, что когда-то называл Путина убийцей, пишет ПолитРоссия .

«Байден к моменту встречи вряд ли будет помнить об этих своих словах. Поэтому он встретится с Путиным с совершенно чистой совестью и совершенно пустой головой», – заявил Вассерман.

Поэтому нет оснований предполагать, что на их личной встрече будут звучать новые оскорбления в адрес российского лидера.

По словам Вассермана, у Байдена может развиваться не только болезнь Альцгеймера, но и ряд других заболеваний, с которыми не может справиться современная медицина.

Поэтому те слова, которые американский президент высказал в адрес Путина, это лишь попытка тех кукловодов, которые управляют «перчаточной куклой Байден», как его называет Вассерман, попытаться разыграть карту нахрапа, российского лидера. Но поскольку их план провалился, они пытаются найти новые точки давления на Москву.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предложил своему коллеге из России провести встречу в третьей стране для того, чтобы обсудить самые острые ситуации на мировой политической арене, а также вопрос о дальнейших взаимоотношениях между США и Россией.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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