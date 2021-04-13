Лидер «Славянской гвардии» Рогов рассказал о реальном положении дел в рядах ВСУ

Лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов, который сбежал из Украины, рассказал о реальном положении дел у украинских вооруженных сил. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В прошлом Рогов глава движения «Антимайдан» в Запорожье. На фоне политических репрессий он вынужден был покинуть Украину. После этого активист дал интервью, в котором рассказал всю правду о войне на Донбассе.

По его словам, украинские военные не хотят воевать со своими же гражданами, которые проживают в ДНР и ЛНР. По сей день Рогов продолжает поддерживать связь со своими знакомыми, в число которых входят и офицеры украинской армии. Те ему поведали, что Киев отправляет на передовую всю свою бронетехнику, которой пора бы отправиться на списание, и новобранцев.

Сами солдаты понимают, что государство отправило их «на убой», потому сражаться они вовсе не хотят.

«Они не хотят войны, так как прекрасно знают про ее содержание. Но они ничего не могут сделать, так как давали присягу и обязаны выполнять приказ. И не важно, что присягу они давали украинскому народу, который с 2014 года находится в условиях уничтожения и оккупации», - рассказывает Владимир.

Также он добавил, что украинское командование лично обращалось к властям страны, чтобы объяснить, что армия не готова к войне. Военный дух бойцов крайне низкий, даже упаднический. Офис президента Украины решил оставить данное заявление без внимания.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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