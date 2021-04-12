Сатановский прокомментировал возможное отключение России от SWIFT фразой «Война – значит война»

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал новости о высокой вероятности отключения России от межбанковской системы SWIFT одной фразой: «война – значит война».

США также пригрозили заблокировать Москве и глобальные платежные системы MasterCard и Visa.

По мнению эксперта, если Запад все же не успокоится и решится предпринять такой шаг, РФ следует прибегнуть к пропорциональным мерам в виде «масштабной обработки». При этом не стоит страшиться этого. До начала 90-ых годов в России даже слышать не слышали о кредитных картах, но жизнь в стране при этом не останавливалась, напомнил Евгений Сатановский.

Хотя сам факт отключения неприятен и не может не волновать.

«Напрашивается вопрос: «если нам такую чучу отчебучат, на кой тогда вообще на планете все упомянутые выше системы? И почему они должны работать где-то, раз не работают у нас?! - вопрошает политолог. - Война, значит война».

Напомним: недавно замглавы МИД РФ Александр Панкин изложил план действий на случай отключения РФ от SWIFT. С его слов следовало, что властями будут рассмотрены различные альтернативы. Возможно, что Россия сможет создать и собственную систему на новой технологической основе.

К тому же, напомним, в стране уже имеется платежная система «Мир», которая вполне нормально работает.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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