В УФСИН сообщили, что коронавирус и туберкулез у Навального не подтвердился

Сегодня, 19:54

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В УФСИН сообщили, что коронавирус и туберкулез у Навального не подтвердился

В ходе лабораторных исследований коронавирус и туберкулез у политика Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК№2 в Покрове Владимирской области, не подтвердились. Об этом заявили в комментарии ТАСС в региональном управлении ФСИН.

«По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились», - говорится в комментарии ведомства.

В УФСИН также добавили, что консилиумом врачей состояние здоровья заключенного оценивается как удовлетворительное.

Ранее СМИ сообщили о том, что в связи с улучшением состояния здоровья Навального снова вернули в отряд. С 5 по 9 апреля политик был в медсанчасти ИК-2 и был под наблюдением медиков. Туда его перевели с симптомами ОРЗ, признаки которого обнаружились при плановой диспансеризации.

Между тем защита заключенного обеспокоена состоянием его здоровья. Политик, как известно, объявил голодовку. Адвокат Вадим Кобзев сообщал, что в общей сложности с момента прибытия во Владимирскую область оппозиционер уже потерял 15 кг. Ежедневно он утрачивает порядка килограмма веса.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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