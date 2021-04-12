Игорь Стрелков назвал положение ДНР и ЛНР против украинской армии жалким и безысходным

Экс-министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков сообщил о том, что защитники Донбасса на сегодняшний день имеют очень слабый военный потенциал и не смогут противостоять украинской армии в случае эскалации конфликта. Об этом пишет «Avia.pro».

Бывший глава военного ведомства ДНР Игорь Стрелков прокомментировал, что положение ДНР и ЛНР по сравнению с ВСУ является «крайне плачевным» и если штурм Донбасса действительно состоится, то бойцы ЛДНР не будут иметь ни единого шанса.

«У Народной милиции ДНР дела обстоят вовсе не так радужно, как они говорят. Пока украинская армия активно укреплялась, проводила тренировки с инструкторами НАТО и пополняла свой военный арсенал американской и турецкой техникой, подразделения Народной милиции ДНР пребывали в плачевном состоянии — и находятся в нем по сей день. Численность бойцов ДНР очень скромна — всего 7 бригад, 2 танковых батальона и часть усиления. Если официально по штату их числится около 30 тысяч, то в реальности вряд ли наберется и 20 тысяч человек», - заявил Игорь Стрелков.

Экс-министр обороны ДНР отметил, что хуже всего боеготовность у пехотных подразделений Донбасса, хотя именно они берут на себя основной удар на фронте.

Игорь Стрелков также оценил боеготовность украинской стороны — экс-министр обороны ДНР указал, что на сегодняшний день в прифронтовой зоне Донбасса сконцентрировано около 100 тысяч военных. Также ВСУ располагают полноценным военным арсеналом, который по численности бронетехники значительно превосходит показатели ЛДНР.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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